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Футболист "Ростова" Александр Ерохин вызван в сборную России

Спорт
28 августа, 18:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, августа. /ТАСС
Ранее нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба заявил, что собирается отказаться от вызова в команду
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Александр Ерохин вызван в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Ранее нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба заявил, что собирается отказаться от вызова в сборную, чтобы окончательно восстановиться после травмы. Новый главный тренер команды Станислав Черчесов ранее включил 28-летнего нападающего в список футболистов, вызванных на товарищеские матчи против команд Турции и Ганы.

"Александр Ерохин отправится в расположение сборной России", - говорится в сообщении.

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 29 августа. Первая игра против сборной Турции состоится 31 августа в Анталье, встреча с командой Ганы - 6 сентября в Москве.

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