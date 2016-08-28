Велогонщик Давид де ла Крус выиграл девятый этап "Вуэльты"

Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в киноОбщество 28 августа, 18:40
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из ДонбассаМеждународная панорама 28 августа, 18:03
Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионеПолитика 28 августа, 17:55
Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфуСпорт 28 августа, 17:45
ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августаСпорт 28 августа, 17:35
Реакция российских политиков на возобновление чартерного авиасообщения с ТурциейЭкономика и бизнес 28 августа, 17:16
Группа школьников вернулась во Францию после каникул в КрымуОбщество 28 августа, 17:16
Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-йСпорт 28 августа, 16:55
Штайнмайер: главы МИД "Веймарского треугольника" недовольны реализацией "Минска-2"Международная панорама 28 августа, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Испанец Давид де ла Крус из команды Etixx-Quick Step стал победителем девятого этапа веломногодневки "Вуэльта Испании".
Он преодолел дистанцию в 164,5 километра за три часа 47 минут 56 секунд. Вторым стал бельгийский велогонщик Дрис Девенинс из IAM Cycling (отставание 27 секунд). Третьим финишировал итальянец Морено Мозер из Cannondale-Drapac (+33).
Лидерство в генеральной классификации захватил де ла Крус. На втором месте - колумбиец Найро Кинтана ("Мовистар"), его партнер по команде испанец Алехандро Вальверде занимает третье место.
"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона наряду с итальянским "Джиро" и французским "Тур де Франс". Престижная веломногодневка завершится 11 сентября финишем в Мадриде.