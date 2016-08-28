Велогонщик Давид де ла Крус выиграл девятый этап "Вуэльты"

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Испанец Давид де ла Крус из команды Etixx-Quick Step стал победителем девятого этапа веломногодневки "Вуэльта Испании".

Он преодолел дистанцию в 164,5 километра за три часа 47 минут 56 секунд. Вторым стал бельгийский велогонщик Дрис Девенинс из IAM Cycling (отставание 27 секунд). Третьим финишировал итальянец Морено Мозер из Cannondale-Drapac (+33).

Лидерство в генеральной классификации захватил де ла Крус. На втором месте - колумбиец Найро Кинтана ("Мовистар"), его партнер по команде испанец Алехандро Вальверде занимает третье место.

"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона наряду с итальянским "Джиро" и французским "Тур де Франс". Престижная веломногодневка завершится 11 сентября финишем в Мадриде.