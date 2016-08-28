"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Урал" из Екатеринбурга сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "СКБ-Банк Арена".
В составе "Арсенала" забитым мячом отметился Олег Власов (48-я минута), у хозяев гол на счету Чисамбы Лунгу (87).
После этого матча обе команды набрали по пять очков. Идущий на девятом месте в турнирной таблице "Урал" опережает на одну строчку "Арсенал" по разнице мячей.
В следующем туре "Арсенал" примет петербургский "Зенит". "Урал" на выезде встретится с казанским "Рубином". Оба матча пройдут 11 сентября.