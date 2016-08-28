"Динамо" проиграло "Тосно" в матче первенства ФНЛ

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ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле уступило "Тосно" из Ленинградской области со счетом 0:1 в матче десятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча проходила в подмосковных Химках.
У гостей голом отметился Младен Кашчелан (78-я минута).
"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице с 23 очками. "Тосно" занимает 2-е место, команда набрала 21 очко.
В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с "Тамбовом", "Тосно" примет калининградскую "Балтику". Матчи пройдут 3 сентября.