Сборная РФ по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 8:7 в матче за третье место Суперфинала Евролиги, который проходит в итальянской Катании.

В составе россиян голами отметились Борис Никоноров, Анатолий Перемитин (2), Антон Шкарин, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Владислав Аксенов (2).

На групповом этапе россияне обыграли команды Италии (5:3) и Португалии 3:2 (доп.вр.) и уступили сборной Швейцарии - 3:3, 2:3 (по пенальти), заняв второе место в группе. Согласно формату турнира, в финал попадали команды, занявшие в своих квартетах первые места.

В решающем матче турнира позднее в воскресенье встретятся команды Португалии и Украины.