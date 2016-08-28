Сборная РФ по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги

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РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 8:7 в матче за третье место Суперфинала Евролиги, который проходит в итальянской Катании.
В составе россиян голами отметились Борис Никоноров, Анатолий Перемитин (2), Антон Шкарин, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Владислав Аксенов (2).
На групповом этапе россияне обыграли команды Италии (5:3) и Португалии 3:2 (доп.вр.) и уступили сборной Швейцарии - 3:3, 2:3 (по пенальти), заняв второе место в группе. Согласно формату турнира, в финал попадали команды, занявшие в своих квартетах первые места.
В решающем матче турнира позднее в воскресенье встретятся команды Португалии и Украины.