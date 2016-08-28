Дзагоев и Дзюба пройдут медобследование в сборной России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев и форвард "Зенита" Артем Дзюба пройдут медобследование в сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Дзюба заявил, что собирается отказаться от вызова в сборную России, чтобы окончательно восстановиться после травмы. Дзагоев получил ушиб бедра в матче пятого тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов ранее включил футболистов в список игроков, вызванных на товарищеские матчи против команд Турции и Ганы.

"Получившие повреждения в матчах чемпионата России полузащитник Алан Дзагоев и форвард Артем Дзюба сегодня и завтра пройдут организованные врачами сборной дополнительные медицинские обследования, по результатам которых тренерский и медицинский штабы примут решения об их дальнейшем участии в учебно-тренировочном сборе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все игроки, ранее получившие приглашения в команду, прибудут в расположение сборной.

Подготовку к матчам сборная России начнет 29 августа. Первая игра против сборной Турции состоится 31 августа в Анталье, встреча с командой Ганы - 6 сентября в Москве.