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AP: полиция предъявила обвинения подозреваемым в убийстве кузины баскетболиста Уэйда

Спорт
28 августа, 19:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, августа. /ТАСС
Во время перестрелки между двумя мужчинами одна из пуль попала женщине в голову, после чего мать четырех детей скончалась на месте
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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Полиция Чикаго предъявила обвинения двоим подозреваемым в убийстве двоюродной сестры игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" Дуэйна Уэйда. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP).

32-летняя Николь Олдридж направлялась в школу, чтобы записать ребенка. Но на ее пути произошла перестрелка между двумя мужчинами. Одна из пуль попала женщине в голову, после чего мать четырех детей скончалась на месте.

Обвинения предъявлены братьям Дарвину и Дэррену Соррелсам, затеявшим перестрелку. По словам полицейских, мужчины были ранее судимы. На данный момент выясняются причины, по которым была открыта стрельба.

Это не первый подобный случай с родственниками Уэйда. В 2012 году его племянник также пострадал в результате стрельбы - он получил двойное ранение в ногу.

В июле Уэйд перешел в "Чикаго" из "Майами Хит", с которым он трижды выигрывал чемпионат НБА (2005/06, 2011/12, 2012/13). В составе сборной США защитник становился олимпийским чемпионом в Пекине (2008) и бронзовым призером Олимпиады в Афинах (2004).

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