Свыше 3 тыс. болельщиков пришли поздравить астраханских гандболисток с победой на Играх

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Свыше 3 тыс. человек пришли в спорткомплекс "Звездный" в Астрахани, чтобы поздравить игроков гандбольного клуба "Астраханочка" Полину Кузнецову, Анну Вяхиреву, Викторию Жилинскайте и Викторию Калинину с победой в составе сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В финале Олимпийских игр женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции со счетом 22:19. Свой вклад в победу внесли и астраханские гандболистки: Вяхирева забросила пять мячей, Кузнецова отличилась четыре раза, надежно в защите сыграл Жилинскайте, а в воротах - Калинина. По итогам турнира в символическую сборную олимпийского турнира были включены две астраханки: Кузнецова стала лучшим левым крайним, а Вяхирева признана самым ценным игроком соревнований, также став лучшим бомбардиром в составе сборной России - на ее счету 36 голов.

"Поздравить наших гандболисток с победой в Рио пришли свыше 3 тыс. болельщиков. Они встречали победительниц стоя, аплодисменты не смолкали на протяжении нескольких минут, многие в руках держали плакаты с надписью "Вы - наша гордость"", - уточнили в пресс-службе.

В торжественной церемонии чествования гандболисток принял участие губернатор региона Александр Жилкин, который вручил спортсменкам сертификаты по 500 тыс. руб. Также глава области поблагодарил за огромный вклад в российский и астраханский гандбол тренера национальной сборной Евгения Трефилова. Он в свою очередь поздравил Жилкина с прошедшим днем рождения и преподнес ему "олимпийский" подарок - талисмана Игр в Рио желтого плюшевого зверька.

Как рассказали астраханские гандболистки, в команде им дали небольшой отдых - до 4 сентября. "О финальной игре на Олимпиаде я помню только, что у нас совсем не было сил, мы просто старались последнее выжить из себя для того, чтобы добиться победы. В раздевалке только выплеснули эмоции, долго кричали и радовались победе, а потом появилась дикая усталость. За неделю так и не могу выспаться, до сих пор хочется спать", - призналась журналистам Вяхирева.

Женская гандбольная команда "Астраханочка" была образована в 1993 году на базе комитета по физической культуре и спорту города Астрахани. В этом году астраханки впервые стали обладательницами золотых медалей чемпионата России. Кузнецова, Вяхирева, Жилинскайте выступают за астраханский клуб с 2014 года, Калинина - с 2015-го. С 1 сентября Вяхирева будет выступать за гандбольный клуб "Ростов-Дон".