Главный тренер ФК "Динамо" заявил, что ему не стыдно за поражение от "Тосно"

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" имело тотальное преимущество в матче чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тосно", так что стыдиться за поражение нисколько не стоит. Об этом после встречи заявил на пресс-конференции главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

"Динамо" проиграло "Тосно" со счетом 0:1 в матче 10-го тура первенства. Для бело-голубых это поражение стало первым в текущем чемпионате, тем не менее они продолжают возглавлять таблицу с 23 очками, опережая "Тосно" на два балла.

"Одно из тех поражений, за которое не стыдно: не хочу обижать соперника, но на эмоциях могу сказать, что ни с одним соперником мы не имели такого глобального преимущества, как сегодня. Благодарен ребятам за отношение, было много моментов, оставалось только поставить точку; в очередной раз игроки показали характер после тяжелой кубковой игры (в четверг в выездном матче с "Балтикой" бело-голубые выиграли в дополнительное время со счетом 3:1). Сделаем выводы и спокойно будем готовиться дальше. И будем с нетерпением ждать ответной игры с "Тосно", - поделился эмоциями Калитвинцев.

"Не скажу, что было тяжело: темп ребята полностью выдержали, замечу, что ноги сводило не у нас в конце, а у соперников. Если считать по моментам, мы выиграли со счетом шесть - семь против трех. Не дав ничего сделать сопернику, имели громадное количество стопроцентных моментов", - также отметил тренер.

Специалист заявил, что пытается привить команде игру по разным схемам, так что легко пошел на перестановки в центре поля (так, места в полузащите заняли Иван Темников и Александр Зотов). "Перестановки произошли, во-первых, из-за повреждения Сергея Терехова, поэтому (Григорий) Морозов играл слева (в обороне), а (Кристиан) Хольмен - справа. Что касается середины поля, считаю, что команду, играющую по одной схеме, в конце концов разгадают и раскусят. Но мы только наигрываем варианты, притираемся, поэтому и переводить Темникова налево нормально, мы спокойно идем на такие изменения", - сказал он.

Если "Динамо" наверху, значит, заслуженно

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов отказался делиться впечатлениями от игры соперника. "У них есть главный тренер, ему делать объективные выводы. Наверное, то, что команда находится наверху, говорит само за себя", - сказал он.

Специалист отметил, что ожидал такого накала борьбы в игре. "Рад, что ребята потерпели; были ошибки, но это связано, прежде всего, с тем, что "Динамо" прибавило. По накалу что ожидали, то и вышло, грубости не было, нормальная мужская игра и накал борьбы. Наверное, то, что происходило, соответствовало вывеске матча", - считает он.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Тамбовом", а "Тосно" примет "Балтику". Встречи пройдут 3 сентября.