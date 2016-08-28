Врач ЦСКА: футболист Фернандес приедет в расположение сборной России, несмотря на травму

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты московского клуба ЦСКА Алан Дзагоев и Марио Фернандес приедут в расположение сборной России, несмотря на полученные повреждения в матче пятого тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Об этом ТАСС рассказал врач столичной команды Шагабутдин Керимов.

Сборная России сыграет 31 августа в Анталии со сборной Турции, 6 сентября национальная команда в Москве примет сборную Ганы. Подготовку к матчам российская команда начнет 29 августа.

"Сегодня сделали обследование Фернандеса, у него есть повреждения мягких тканей передней поверхности правого бедра. Потребуется немного времени, чтобы восстановиться. Он приедет завтра в сборную, появится на один день, потом поедет на базу клуба для восстановительных процедур. Марио появится в сборной для того, чтобы познакомиться и поговорить с главным тренером (Станиславом Черчесовым)", - сказал Керимов.

"Когда он приедет на базу, то мы посмотрим состояние его бедра в динамике один-два дня и тогда уже более точно сможем сказать о сроках восстановления игрока", - добавил он.

Также Керимов рассказал, что Дзагоев сможет принять участие в товарищеских матчах сборной в случае хорошего самочувствия. "У Алана спазм мышцы верхней поверхности бедра, но без нарушения мышечных структур. Он приедет в сборную, и, если будет в нормальном физическом состоянии, то сможет сразу принять участие в товарищеской игре. Если даже он не сыграет, то все равно будет находиться в расположении сборной под наблюдением врачей", - отметил доктор.

Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил игрока на учебно-тренировочный сбор команды России перед товарищескими матчами.