"Спартак-2" обыграл "Балтику" в матче первенства ФНЛ

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" победил калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в матче десятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча проходила на стадионе "Балтика" в Калининграде.

В составе "Спартака-2" голами отметились нападающие Денис Давыдов и Артем Федчук (57-я и 60-я минуты соответственно), у хозяев на 24-й минуте отличился защитник Кирилл Марущак.

После этой победы "Спартак-2" поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы с 17-ю очками в активе. "Балтика", имея 10 баллов, занимает 16-е место.

В следующем туре "Спартак-2" примет петербургский "Зенит-2". "Балтика" в гостях сыграет с "Тосно" из Ленинградской области. Матчи пройдут 3 сентября.