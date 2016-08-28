"Терек" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Грозненский "Терек" обыграл "Ростов" в матче пятого тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

В составе "Терека" забитыми мячами отметились нападающий Беким Балай (33-я минута) и защитник Анхель Вилькер (35), у ростовчан отличился защитник Иван Новосельцев (31).

На 70-й минуте матча с поля был удален полузащитник "Ростова" Александр Гацкан, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

После этой победы "Терек" по итогам пяти матчей занимает третье место в турнирной таблице с 10 очками в активе. "Ростов" с семью очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре "Ростов" примет самарские "Крылья Советов", "Терек" на выезде встретится с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 8 сентября.