"Терек" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человекПроисшествия 28 августа, 21:29
Менеджер кампании Трампа: магнат будет относиться к мигрантам честно и гуманноМеждународная панорама 28 августа, 21:12
Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатомМеждународная панорама 28 августа, 20:20
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дняМеждународная панорама 28 августа, 19:45
Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в киноОбщество 28 августа, 18:40
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из ДонбассаМеждународная панорама 28 августа, 18:03
Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионеПолитика 28 августа, 17:55
Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфуСпорт 28 августа, 17:45
ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августаСпорт 28 августа, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Грозненский "Терек" обыграл "Ростов" в матче пятого тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".
В составе "Терека" забитыми мячами отметились нападающий Беким Балай (33-я минута) и защитник Анхель Вилькер (35), у ростовчан отличился защитник Иван Новосельцев (31).
На 70-й минуте матча с поля был удален полузащитник "Ростова" Александр Гацкан, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.
После этой победы "Терек" по итогам пяти матчей занимает третье место в турнирной таблице с 10 очками в активе. "Ростов" с семью очками находится на седьмой строчке.
В следующем туре "Ростов" примет самарские "Крылья Советов", "Терек" на выезде встретится с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 8 сентября.