Матч чемпионата Сербии по футболу был прерван из-за беспорядков на стадионе

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БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Матч чемпионата Сербии по футболу между чемпионом страны белградской "Црвеной Звездой" и "Нови Пазаром" был прерван из-за беспорядков на стадионе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Встреча проходила на стадионе команды "Нови Пазар". Во втором тайме при счете 2:0 в пользу "Црвены Звезды" нападающий гостей Предраг Сикимич травмировал вратаря противников Младена Живковича, что вызвало недовольство болельщиков. Они стали вырывать сиденья трибун и забрасывать файерами скамейку запасных "Црвены Звезды". Также фанаты начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес темнокожего футболиста столичной команды Гелора Канга Каку.
Арбитр встречи Милан Илич принял решение остановить встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Матч был возобновлен спустя 20 минут. "Црвена Звезда" довела матч до победы со счетом 4:1 и продолжила возглавлять турнирную таблицу чемпионата Сербии.
Живкович после столкновения с нападающим "Црвены Звезды" был отправлен в больницу, где ему диагностировали перелом скулы.