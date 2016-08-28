Чествование чемпиона ОИ-2016 Садулаева состоялось в перерыве матча РФПЛ "Анжи" - "Спартак"

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 28 августа. /Спец. корр ТАСС Марк Пестряков/. Чествование олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева состоялось в перерыве матча 5-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Спартаком".

Садулаев, победивший в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг, вышел на поле стадиона "Анжи-Арена" в Каспийске в перерыве матча. Болельщики встретили борца продолжительными аплодисментами. Руководство "Анжи" вручило Садулаеву именную футболку и шарф с символикой махачкалинского клуба. Спортсмен сделал круг почета по стадиону, а болельщики скандировали его имя.

Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил Садулаева орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", подарил коня ахалтекинской породы и сертификат на 6 млн рублей. Также в честь его приезда в Махачкалу на площади имени Ленина был устроен концерт с участием академического ансамбля танца "Лезгинка" и народных артистов Республики Дагестан.

Заслуженный мастер спорта России Абдулрашид Садулаев родился 9 мая 1996 года в селении Цуриб Чародинского района Дагестана. Он является двукратным чемпионом мира (2014, 2015), чемпионом Европы (2014), чемпионом Европы среди юниоров (2016), победителем Европейских игр (2015), двукратным чемпионом России (2014, 2015).