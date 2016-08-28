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В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев

Спорт
28 августа, 22:56 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Участники акции держали в руках плакаты на английском языке "Позор WADA!", "Дайте российским паралимпийцам участвовать в Играх!" и "Нет запрету!"
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© Фото Юлия Мицнера/ТАСС

ОТТАВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Массовая акция в поддержку российской паралимпийской сборной, которая была отстранена от Игр в Рио-де-Жанейро, прошла в центре канадского Торонто. В ней приняли участие около 100 российских соотечественников, проживающих в настоящее время в Канаде.

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"На акцию вышли представители различных организаций соотечественников Торонто и рядовые члены русскоязычной общины. Наше основное требование - это пересмотр Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решения об отстранении спортсменов из России от участия в Паралимпиаде", - заявил корр. ТАСС руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер. По его словам, собравшиеся также выразили свою поддержку российским паралимпийцам.

Мицнер добавил, что участники акции держали в руках плакаты на английском языке "Позор WADA!", "Дайте российским паралимпийцам участвовать в Играх!" и "Нет запрету!". Мероприятие прошло без происшествий.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов. Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

Отстранение российской сборной от участия в XV летних Паралимпийских играх 2016 г. Досье

Паралимпийская сборная России. Досье

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