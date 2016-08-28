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ФК "Спартак" обыграл "Анжи" и вышел на первое место в чемпионате России

Спорт
28 августа, 23:26 UTC+3 КАСПИЙСК Дагестан/ 28, августа. /ТАСС
Голы на счету Жано Ананидзе и Квинси Промеса
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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 28 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи- Арена".

Голы на счету Жано Ананидзе (18-я минута) и Квинси Промеса (81). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник московского клуба Андрей Ещенко.

После этой победы "Спартак" вышел на первое место в турнирной таблице с 13 очками в активе. "Анжи" с семью баллами занимает восьмую строчку.

В следующем туре "Спартак" примет московский "Локомотив". "Анжи" в домашнем матче встретится с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 10 сентября.

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