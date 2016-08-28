Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов "Монако" обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе "Луи II" в Монако.

У хозяев голами отметились Жоау Моутинью (13-я минута) и Фабиньо (45, с пенальти), автогол на счету игрока парижан Сержа Орье (80). В составе гостей мяч забил Эдинсон Кавани (63).

После трех туров монегаски занимают первое место в таблице с 7 очками. Чемпион Франции ПСЖ с 6 баллами расположился на пятой позиции.

Помимо "Монако", соперниками ЦСКА по группе Е Лиги чемпионов являются немецкий "Байер" и английский "Тоттенхэм".