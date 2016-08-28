Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов "Монако" обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу

Спорт
28 августа, 23:55 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, августа. /ТАСС
У монегасков отметились Жоау Моутинью и Фабиньо, автогол на счету игрока парижан Сержа Орье. В составе парижан мяч забил Эдинсон Кавани
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе "Луи II" в Монако.

У хозяев голами отметились Жоау Моутинью (13-я минута) и Фабиньо (45, с пенальти), автогол на счету игрока парижан Сержа Орье (80). В составе гостей мяч забил Эдинсон Кавани (63).

После трех туров монегаски занимают первое место в таблице с 7 очками. Чемпион Франции ПСЖ с 6 баллами расположился на пятой позиции.

Помимо "Монако", соперниками ЦСКА по группе Е Лиги чемпионов являются немецкий "Байер" и английский "Тоттенхэм".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из Донбасса
2
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300
5
На востоке Москвы на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину
6
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама