Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов "Монако" обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу

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ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе "Луи II" в Монако.
У хозяев голами отметились Жоау Моутинью (13-я минута) и Фабиньо (45, с пенальти), автогол на счету игрока парижан Сержа Орье (80). В составе гостей мяч забил Эдинсон Кавани (63).
После трех туров монегаски занимают первое место в таблице с 7 очками. Чемпион Франции ПСЖ с 6 баллами расположился на пятой позиции.
Помимо "Монако", соперниками ЦСКА по группе Е Лиги чемпионов являются немецкий "Байер" и английский "Тоттенхэм".