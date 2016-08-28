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Минспорт Татарстана: Молодежный Кубок мира даст новый импульс развитию хоккея в республике

Спорт
28 августа, 23:50 UTC+3 НИЖНЕКАМСК корр. ТАСС, Артур Кутуев
Первый замминистра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов заявил, что для молодежи и болельщиков Кубок мира стал настоящим праздником
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НИЖНЕКАМСК, 28 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Проведение Кубка мира среди молодежных клубных команд даст новый толчок в развитии хоккея в Татарстане. Об этом ТАСС заявил первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

В Нижнекамске и Набережных Челнах завершился шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд, с участием восьми коллективов - из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Клуб "Локо" в финале турнира, организованного Молодежной хоккейной лигой (МХЛ) и проводимого под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), победил нижнекамский "Реактор" со счетом 5:1.

"Мы правильно сделали, что решили провести турнир в двух городах - Набережных Челнах и Нижнекамске, это хоккейные города. Для молодежи и болельщиков Кубок мира стал настоящим праздником, тем более в этом году город Нижнекамск отмечает 50-летний юбилей. Надеюсь, этот турнир даст новый импульс в развитии хоккея в данных городах, да и в целом в республике, поэтому мы с удовольствием принимали молодежный Кубок. Порадовала и наша команда, которая достойно выступила, заняв второе место", - сказал Шайхутдинов.

Также он рассказал, что власти республики стараются развивать различные виды спорта. "Ежегодно мы стараемся проводить крупные спортивные мероприятия в республике Татарстан, и не только по хоккею. Например, 8 сентября начинается чемпионат мира по пулевой стрельбе среди глухих, пройдет Кубок мира по тайскому боксу, будет чемпионат мира по борьбе на поясах. В целом, имея такую развитую спортивную инфраструктуру в республике, а также грамотный спортивный менеджмент с богатым опытом проведения таких соревнований, как чемпионат мира по водным видам спорта, Универсиада, мы планируем и дальше проводить соревнования как для взрослых, так и для молодых спортсменов", - заключил Шайхутдинов.

В конце разговора собеседник ТАСС отметил рекордные показатели по количеству хоккейных площадок в республике.

"Республика живет спортом - у нас 40 ледовых дворцов и 600 ледовых площадок. Ни в одном регионе России и даже в Европе нет такого количества ледовых арен, что в перерасчете на душу населения дает один ледовый дворец на примерно 98,6 тысяч человек. Ведь все это не только победы и медали сегодня, а прежде всего воспитание крепкого и здорового населения в будущем", - добавил Шайхутдинов.

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