Открытый чемпионат США по теннису стартует в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису стартует в понедельник в Нью-Йорке. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и пройдет в 136-й раз.

Турнир традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг. В нынешнем году список сеяных в мужском одиночном разряде возглавляет серб Новак Джокович, который побеждал здесь в 2011 и 2015 гг. Джоковичу вновь не удалось завоевать Большой шлем - после успехов в нынешнем году на Открытом чемпионате Австралии и парижском "Ролан Гарросе" он на лондонском "Уимблдоне" сенсационно уже в третьем круге проиграл американцу Сэму Куэрри.

Титул же в Лондоне достался хозяину соревнований Энди Маррэю, который стал и двукратным олимпийским чемпионом, победив на Играх в Рио-де-Жанейро. Маррэй, который турнир в Нью-Йорке выигрывал в 2012 году, и будет главным соперником Джоковича - первые два номера посева могут встретиться лишь в финале. Из-за травмы колена пропустит открытый чемпионат США швейцарец Роджер Федерер, который здесь победил пять раз подряд в 2004-08 гг. из россиян выступят в Нью-Йорке Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской, Андрей Кузнецов, Теймураз Габашвили, а также пробившийся в основную сетку через квалификацию Карен Хачанов.

В женском турнире главный фаворит - американка Серена Уильямс, которая выигрывала домашний этап Большого шлема шесть раз, но в прошлом году в полуфинале уступила итальянке Роберте Винчи. В случае победы в Нью-Йорке Уильямс опередит немку Штеффи Граф по количеству побед на турнирах серии Большого шлема - сейчас у них по 22 титула.

Винчи, в свою очередь, в финале проиграла соотечественнице Флавии Пеннетте, на гребне успеха завершившей карьеру - защищать титул она не будет. Пропустит из-за дисквалификации Открытый чемпионат США россиянка Мария Шарапова, которая побеждала здесь в 2006 году. Из-за беременности досрочно завершила сезон белоруска Виктория Азаренко.

Четыре сеяные россиянки

В числе 32 сеяных вошли четыре россиянки - Светлана Кузнецова (9-й номер), Анастасия Павлюченкова (17), олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина (19) и Дарья Касаткина (23). На турнире также выступят Екатерина Макарова (еще одной чемпионке Рио-де-Жанейро жребий в первом же круге преподнес Серену Уильямс), Евгения Родина и Виталия Дьяченко.

На турнире в Нью-Йорке также пройдут соревнования в парном разряде среди мужчин и женщин, а также миксте. Кроме того, будут определены победители среди юниоров и инвалидов- колясочников. Общий призовой фонд турнира составляет $46,3 млн.

Впервые теннисный турнир в США состоялся в 1881 году на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд), через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк, хотя место проведения регулярно менялось, некоторое время турнир уезжал даже в Филадельфию. Вплоть до 1978 года турнир проходил на кортах клуба "Вест Сайд" в Квинсе, пока окончательно не перебрался на корты парка "Флашинг-Мидоус" - национального теннисного центра, который впоследствии был назван именем известной теннисистки 60-70-х гг. Билли Джин Кинг.

С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали Федерер и два американца - Джимми Коннорс (1974-83) и Пит Сампрас (1990-2002). В 2000 году чемпионом США стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.

Среди женщин по шесть побед в "открытую эру" у Серены Уильямс и еще одной американской теннисистки Крис Эверт (1975-82 гг). Помимо Шараповой, открытый чемпионат США выигрывала и Светлана Кузнецова - в 2004 году.