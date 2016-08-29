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Футболист "Спартака" Глушаков назвал матч с "Анжи" настоящей бойней

Спорт
29 августа, 1:14 UTC+3 КАСПИЙСК корр ТАСС, Марк Пестряков
"Это футбол: не забиваешь ты - забивают тебе, - добавил полузащитник красно-белых. - Сегодня свои моменты мы реализовали, а "Анжи" - нет"
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КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 29 августа. /Спец. корр ТАСС Марк Пестряков/. Матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Спартаком" был сродни бойне. Такое мнение в беседе с журналистами выразил полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

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"Спартак" на выезде победил "Анжи" со счетом 2:0. На 72-й минуте с поля был удален защитник московского клуба Андрей Ещенко. Всего в матче было показано семь желтых карточек и одна одна красная. Команды нарушили правила 33 раза (15 - "Анжи", 18 - "Спартак").

"Сегодня на поле получилась настоящая бойня, - считает Глушаков. - Самое главное, что взяли три очка на таком тяжелом поле, и, играя в меньшинстве, вырвали победу. В первом тайме мы сами ошибались, из-за этого и возникали моменты. Они, кстати, были и у нас, так как мы два раза попадали в штанги".

"Это футбол: не забиваешь ты - забивают тебе, - добавил полузащитник красно-белых. - Сегодня свои моменты мы реализовали, а "Анжи" - нет. Это только начало чемпионата, тут важна каждая игра. Самое главное сейчас - одерживать победы и брать по три очка".

"Спартак" смог реализовать свои моменты

По словам защитника столичного клуба Ильи Кутепова, "Спартак" сумел реализовать свои голевые моменты в матче.

"Спартак" на выезде победил "Анжи" со счетом 2:0. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник московского клуба Андрей Ещенко.

"Очень тяжелый матч как для нас, так и для "Анжи", - сказал Кутепов. - Но мы сумели реализовать свои моменты и при этом не пропустили. После удаления Ещенко Роман Зобнин опустился ниже. У нас после красной карточки не было уже выбора, играли на удержание счета".

"Потом выдался момент и Промес его реализовал, - продолжил защитник красно-белых. - Уверен, что после перерыва в чемпионате "Спартак" продолжит играть в том же духе".

"Спартак", набрав 13 очков в пяти турах, занимает первое место в таблице чемпионата России. "Анжи", в активе которого 7 очков, расположился на восьмом месте в таблице РФПЛ.

В следующем туре "Спартак" 10 сентября дома сыграет с "Локомотивом", а "Анжи" в этот же день проведет домашний матч с "Оренбургом".

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