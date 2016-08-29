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Зубков: cтарты в Парамонове на 90% определят состав сборных России по бобслею и скелетону

Спорт
29 августа, 4:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Президент Федерации бобслея России заметил, что в последние годы отечественные бобслеисты на крупных соревнованиях имели низкую стартовую скорость, что делало их неконкурентоспособными
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборных России по итогам всероссийских боб- и скелетон-стартов практически определится с составом команд на ближайший международный сезон. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

С 28 по 29 августа на стартовой эстакаде санно-бобслейного комплекса в подмосковном Парамонове проходят всероссийские боб- и скелетон-старты, в которых принимают участие все сильнейшие спортсмены.

"По окончании этих соревнований на 90% процентов будет определен состав сборных России по бобслею и скелетону, который будет выступать на этапах Кубка мира и в Континентальном кубке, - отметил Зубков. - Окончательно список будет определен по окончании Кубка России, который пройдет в октябре в Сочи".

Президент Федерации бобслея России заметил, что в последние годы отечественные бобслеисты на крупных соревнованиях имели низкую стартовую скорость, что делало их неконкурентоспособными на чемпионатах мира и других отдельно взятых стартах. Поэтому, по словам Зубкова, соревнования в Парамонове имеют очень важное значение.

"Впервые за последние три года эти соревнования стали столь представительными, - продолжил собеседник ТАСС. - В них принимают участие все представители как основной, так и молодежной сборных по скелетону и бобслею. И олимпийский чемпион Александр Третьяков, и бронзовый призер Игр в Сочи Елена Никитина, и бобслеист Александр Касьянов - все они выйдут на старт. Как и все остальные спортсмены, которые входят в обойму сборной".

Главным стартом сезона станет чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.

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Зубков, Александр Юрьевич
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