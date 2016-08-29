Юные спортсмены Владивостока поддержали российских паралимпийцев

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Юные спортсмены Владивостока провели в понедельник акцию солидарности с российскими паралимпийцами. В ней приняли участие около сотни школьников, в том числе с ограниченными возможностями. Они вышли на пробежку под лозунгом поддержки паралимпийского спорта. Об этом ТАСС рассказал президент приморской краевой Федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Артем Моисеенко.
"Мы проводим несколько акций в поддержку наших паралимпийцев. Этими акциями мы хотим показать, что необходимо объединяться, что вместе мы команда", - рассказал Моисеенко.
Сегодня в Приморье спортом занимаются около 500 детей- инвалидов. Спортивные секции для них созданы по всему региону при реабилитационных центрах и коррекционных школах.
Накануне взрослые спортсмены с ограниченными возможностями провели автопробег, проехав с лозунгами в поддержку российских паралимпийцев по центральным улицам города.
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября. На ней от Приморского края должен был выступать один человек - яхтсмен Дмитрий Хонич, который мог стать первым паралимпийцем в истории региона.
Отстранение российской сборной от участия в XV летних Паралимпийских играх 2016 г. Досье
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