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Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии

Спорт
29 августа, 6:08 UTC+3 ЛАТАКИЯ ЛАТАКИЯ 29, августа. /ТАСС
Многократная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева провела с военнослужащими зарядку. В память о своем пребывании в Хмеймиме спортсмены посадили туи
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© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ЛАТАКИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Улыбки, радость автографы и бесчисленные фотографии со звездами российского спорта: военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло приняли выдающихся российских спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр, показали им, как они живут и немного рассказали о своей службе.

В Хмеймим - настоящие мужчины

Главное внимание военных и журналистов было приковано к многократной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой. "Нас поразил визит в Сирию. То, что мы сюда прилетели, сродни какой-то фантастике. Мы следим за новостями, но лично я никогда не думала, что окажусь здесь и увижу многое своими глазами, - поделилась с журналистами спортсменка. - Мы здесь познакомились с нашими солдатами, офицерами, генералами, и все они очень просты в обращении. Это очень приятно. Но в то же время они настолько уверенные, сильные. Настоящие мужчины. Вот здесь совершенно не страшно, здесь все пронизано таким патриотизмом, такой гордостью, смелостью, подвигами, и ты тоже хочешь сделать что-то приятное. Гордость прет изнутри".

В семь утра Елена провела с военнослужащими зарядку. "Я сразу предупредила, что зарядка будет необычная, легкоатлетическая, и правила будут мои. Сначала ребята были скованные, но под конец они все раскрепостились. Нам было очень приятно. В строю было большое количество парней, и они выполняли мои команды, - рассказала со смехом Исинбаева. - Потом мерились силами. Я показывала свои легкоатлетические упражнения, они - свои. Я смогла повторить практически все, что умеют они, кроме одного упражнения, "вертушки", и была этому очень рада. Наша армия сильная".

Новая жизнь Исинбаевой

Елена рассказала, что для нее избрание в комиссию спортсменов МОК стало новым этапом в жизни.

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"Для меня это возможность и шанс изменить отношение к России, доносить им из первых уст правду. Я буду тем мостиком между спортсменами, прежде всего, России и МОК. Я буду отстаивать интересы всех "чистых" спортсменов по всему миру. У меня есть международный статус, и я не должна защищать интересы только одной страны. Но, естественно, я гражданка России, и интересы нашей страны будут защищены абсолютно".

Исинбаева решила уйти из большого спорта, даже несмотря на то, что она является действующей рекордсменкой мира. "Бог дает мне шанс начать новую жизнь, значит это не просто так. Если бы я не избралась в МОК, наверное были бы какие- то иные размышления по поводу того, что делать дальше. Но раз так случилось, я это расцениваю как новый этап в жизни. Все вовремя у меня получилось в спорте профессиональном, и вовремя начинается новая жизнь", - сказала она. Исинбаева отметила, что она ушла, имея в этом году результат в прыжках с шестом 4 метра 90 см. "Я ушла непобежденной, я ушла красиво", - сказала она.

Туи на память

Елена вместе с олимпийской чемпионкой в командной сабле Софьей Великой, победителями Олимпиады в командной рапире Артуром Ахматхузиным, Тимуром Сафиным и Алексеем Черемисиновым, борцом Сосланом Рамоновым и серебряным призером Олимпийских игр в пулевой стрельбе Сергеем Каменским в память о своем пребывании в Хмеймиме под громкие аплодисменты посадили туи. Рядом с каждым деревом - табличка с фамилией чемпиона.

В честь звезд российского спорта военный оркестр Южного федерально округа дал концерт, куда были включены джазовые композиции. Живое выступление артистов покорило сердца публики и было встречено овациями.

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