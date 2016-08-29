Зубков: олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена

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Зубков: олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсменаСпорт 29 августа, 8:02
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена и в настоящее время сосредоточен на работе в ЦСКА на проекте "Юнармия". Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.
"Дмитрий Труненков закончил свою спортивную карьеру. Сейчас он ведет активную работу в ЦСКА, он плотно занимается новым проектом "Юнармия". Перед ним поставлены задачи, связанные со спортивным направлением", - заметил Зубков.
Труненков вместе с Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло заняли первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четверок. На чемпионате России 2016 года Труненков, пропустивший практически весь сезон из-за конфликта с главным тренером сборной Пьером Людерсом, занял третье место в четверках (пилот Максим Андрианов, разгоняющие Труненков, Петр Моисеев и Илья Малых).
В настоящее время спортсмен возглавляет главный штаб всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".