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Зубков: олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена

Спорт
29 августа, 8:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
В настоящее время спортсмен возглавляет главный штаб всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
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Дмитрий Труненков

Дмитрий Труненков

© EPA/DI MARCO

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена и в настоящее время сосредоточен на работе в ЦСКА на проекте "Юнармия". Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.

"Дмитрий Труненков закончил свою спортивную карьеру. Сейчас он ведет активную работу в ЦСКА, он плотно занимается новым проектом "Юнармия". Перед ним поставлены задачи, связанные со спортивным направлением", - заметил Зубков.

Труненков вместе с Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло заняли первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четверок. На чемпионате России 2016 года Труненков, пропустивший практически весь сезон из-за конфликта с главным тренером сборной Пьером Людерсом, занял третье место в четверках (пилот Максим Андрианов, разгоняющие Труненков, Петр Моисеев и Илья Малых).

В настоящее время спортсмен возглавляет главный штаб всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

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