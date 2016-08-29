Олимпийский чемпион по бобслею Негодайло вернется из пилотов в разгоняющие

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Зубков: олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсменаСпорт 29 августа, 8:02
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион по бобслею разгоняющий Алексей Негодайло, в прошлом сезоне выступавший в качестве пилота, теперь вернется к прежней своей специализации. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым выиграл золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях бобов-четверок. После олимпийского сезона Негодайло принял решение переквалифицироваться из разгоняющего в пилоты. На протяжении прошлого сезона он выступал только на этапах Кубка Европы, и лишь под занавес получил возможность выступить на чемпионате мира, где занял 25-е место.
"Алексей Негодайло восстанавливается сейчас, у него травма, - заметил Зубков. - Мы надеемся, что в скором времени он подключится к основной сборной, ждем его уже на заключительном сборе в Сочи. Он вернется опять в разгоняющие, я ему уже сказал, что он больше не будет пилотом. Эксперименты закончились, так как они оказались, на мой взгляд, непродуктивными".
Негодайло в настоящий момент является единственным российским олимпийским чемпионом по бобслею, продолжающим карьеру спортсмена. Зубков, Воевода и Труненков уже завершили выступления.