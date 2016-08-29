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Федерация бобслея России частично погасила долги перед иностранными специалистами

Спорт
29 августа, 9:05 дата обновления: 29 августа, 9:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Иностранные специалисты, работающие в Федерации бобслея России, имеют проблемы с получением заработной платы с сентября 2015 года
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Иностранные специалисты, работавшие со сборными России по бобслею и скелетону в прошлом сезоне, получили долги по зарплате за 2015 год. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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Иностранные специалисты, работающие в Федерации бобслея России, имеют проблемы с получением заработной платы с сентября 2015 года. Это связано с непростой ситуацией, в которой оказалась организация после исчезновения руководителя Георгия Беджамова, который, опасаясь судебного преследования, покинул Россию в середине декабря прошлого года. 2 июня новым президентом федерации стал Александр Зубков.

"Что касается долгов перед иностранными специалистами, то частично задолженность нами уже погашена - 2015 год полностью закрыт, - заметил Зубков. - Теперь перед нами стоит задача выплатить остальное. Мы взяли на себя обязательства, что тоже все закроем".

У Федерации бобслея России есть задолженности по выплате заработной платы перед шестью тренерами. В их числе канадцы Пьер Людерс и Флориан Линдер, латвиец Янис Мининс и австриец Йохан Вальнер, в сборной по скелетону - немцы Вилли Шнайдер и Томас Платцер.

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Зубков также сообщил, что австрийский механик Йохан Вальнер, на чьих машинах сборная России по бобслею выиграла золотые медали ОИ-2014 в двойках и четверках, из-за длительных задержек в получении заработной платы прекратил сотрудничество с Федерацией бобслея России.

"Мы потеряли механика Вальнера, теперь он работает с командами из других стран, - заметил Зубков. - Его уход связан с тем, что были задержки по зарплате. Вальнеру же нужно было сохранить свой штаб механиков, которые собирали машины. Для нас уход Вальнера, конечно, является потерей".

"Но у нас есть Евгений Попов, который уже обладает большим опытом работы, - продолжил собеседник ТАСС. - Он будет отвечать за основную сборную как механик, и также будет помогать нам на трассе, я думаю, что мы справимся. Техника у нас быстрая, коньки тоже соответствующие. Планируем купить в этом сезоне две двойки, скорей всего, это будут машины латвийского производства".

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