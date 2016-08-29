Аксенов поддержал идею проведения в Крыму соревнований для паралимпийцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею проведения на полуострове специальных соревнований для паралимпийцев, которые предложил организовать в России глава государства Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Аксенова.

"Полностью поддерживаю идею о проведении в Крыму альтернативных соревнований для спортсменов, которым спортивные чиновники отказали в праве на участие в Паралимпиаде", - привела пресс-служба слова главы Крыма.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, а призовые на них будут идентичны олимпийским. В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев счел, что такие игры могли бы пройти, например, в Крыму или в Сочи.

Аксенов назвал "беспрецедентным по наглости и цинизму" решение о дисквалификации ПКР. "Мы понимаем, чем оно продиктовано - бессильной злобой. Враги России видят, что все их попытки навредить нашей стране провалились. Пытались отыграться на наших олимпийцах - не получилось, теперь срывают злобу на людях с ограниченными возможностями. Они в очередной раз дали понять всему миру, что для них не существует ни правовых, ни нравственных норм", - отметил глава Крыма.