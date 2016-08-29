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Международная федерация бобслея и скелетона подтвердила, что ЧМ-2017 будет в Сочи

Спорт
29 августа, 10:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Планируется, что турнир пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России (ФБР) на днях получила официальное письмо от Международной федерации бобслея и скелетона, в котором эта организация еще раз подтвердила право Сочи на проведение чемпионата мира 2017 года. Об этом сообщил ТАСС президент ФБР Александр Зубков.

"Что касается чемпионата мира, то мы очень плотно работаем сейчас с Международной федерацией бобслея и скелетона, - заметил Зубков. - Во время Олимпийских игр в Рио представители всех международных федераций провели совещание, после которого мы от своей международной федерации получили соответствующее письмо, официально подтверждающее, что ближайший чемпионат мира состоится в России".

"Подготовка идет в соответствии с графиком, который мы предоставили в международную федерацию. Нет оснований сомневаться, что чемпионат мира пройдет в Сочи", - считает собеседник ТАСС.

Планируется, что чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.

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