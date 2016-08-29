Один из кортов US Open признан непригодным

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Покрытие на корте №10, который должен был принять матчи стартующего US Open, признано непригодным. Об этом сообщает портал Tennis.com со ссылкой на организаторов турнира.
Сообщается, что корт не будет использоваться в первые дни турнира, но организаторы надеются в ближайшее время исправить ситуацию.
С корта №10 планировалось проводить телевизионные трансляции, теперь все оборудование перенесено на стадион Grandstand, который должен был быть снесен после прошлогоднего турнира. Grandstand, вмещающий 8 тысяч болельщиков, является третьим по величине стадионом на турнире. Его снос перенесен на более поздний срок.
Изначально Grandstand должен был быть использован только в качестве тренировочного корта, но затем организаторы приняли решение использовать его в качестве соревновательного для составления более "гибкого" расписания.
US Open стартует 29 августа в Нью-Йорке и завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и пройдет в 136-й раз. Турнир традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.