ФК "Терек" надеется, что тренер Рахимов вернется к работе к матчу с ЦСКА

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство грозненского футбольного клуба "Терек" надеется, то главный тренер команды Рашид Рахимов вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.
"Вчера после обследования в Москве он вылетел в Вену, - сказал Айдамиров. - Ни российские, ни австрийские медики пока не смогли поставить ему диагноз. Надеемся, что в течение недели ситуация сможет проясниться. Мы рассчитываем, что он вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России".
Следующий матч чемпионата России "Терек" проведет 10 сентября в гостях против ЦСКА. Грозненцы занимают третье место в турнирной таблице, в пяти матчах набрав 10 очков.