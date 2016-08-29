Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Терек" надеется, что тренер Рахимов вернется к работе к матчу с ЦСКА

Спорт
29 августа, 10:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство грозненского футбольного клуба "Терек" надеется, то главный тренер команды Рашид Рахимов вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.

"Вчера после обследования в Москве он вылетел в Вену, - сказал Айдамиров. - Ни российские, ни австрийские медики пока не смогли поставить ему диагноз. Надеемся, что в течение недели ситуация сможет проясниться. Мы рассчитываем, что он вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России".

Следующий матч чемпионата России "Терек" проведет 10 сентября в гостях против ЦСКА. Грозненцы занимают третье место в турнирной таблице, в пяти матчах набрав 10 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро
7
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
Темы дня
Реклама