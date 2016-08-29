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Глава Федерации конного спорта России не будет переизбираться

Спорт
29 августа, 10:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Сергей Маслов является президентом ФКСР с 2010 года
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Сергей Маслов не будет участвовать в выборах главы организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

Маслов является президентом ФКСР с 2010 года."Сергей Маслов уже озвучил свое намерение не переизбираться на пост главы ФКСР, - отметили в пресс-службе. - На данный момент единственным кандидатом на должность президента федерации является Владимир Белецкий. Дата отчетно-выборной конференции еще не назначена и будет озвучена позже".

45-летний Белецкий занимает пост вице-президента организации. Также он является директором детско-юношеской спортивной школы "Юность Москвы", членом основного состава сборной России по конкуру.

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