Глава Федерации конного спорта России не будет переизбираться

Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в ПодмосковьеПроисшествия 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 29 августа, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Сергей Маслов не будет участвовать в выборах главы организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.
Маслов является президентом ФКСР с 2010 года."Сергей Маслов уже озвучил свое намерение не переизбираться на пост главы ФКСР, - отметили в пресс-службе. - На данный момент единственным кандидатом на должность президента федерации является Владимир Белецкий. Дата отчетно-выборной конференции еще не назначена и будет озвучена позже".
45-летний Белецкий занимает пост вице-президента организации. Также он является директором детско-юношеской спортивной школы "Юность Москвы", членом основного состава сборной России по конкуру.