Футболист "Ростова" Кудряшов получил сотрясение мозга в матче с "Тереком"

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник футбольного клуба "Ростов" Федор Кудряшов получил небольшое сотрясение мозга в матче 5-го тура чемпионата России по футболу против грозненского "Терека" (1:2). Об этом ТАСС сообщил врач "Ростова" Владимир Хохлов.

Кудряшов получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве. В конце первого тайма футболиста унесли с поля на носилках.

"У Кудряшова небольшое сотрясение. Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России", - сказал Хохлов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Кудряшова на товарищеские матчи с командами Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).