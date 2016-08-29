Футболист "Ростова" Кудряшов получил сотрясение мозга в матче с "Тереком"

Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 29 августа, 10:30
Кирилл Андросов переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"Транспорт 29 августа, 10:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник футбольного клуба "Ростов" Федор Кудряшов получил небольшое сотрясение мозга в матче 5-го тура чемпионата России по футболу против грозненского "Терека" (1:2). Об этом ТАСС сообщил врач "Ростова" Владимир Хохлов.
Кудряшов получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве. В конце первого тайма футболиста унесли с поля на носилках.
"У Кудряшова небольшое сотрясение. Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России", - сказал Хохлов.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Кудряшова на товарищеские матчи с командами Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).