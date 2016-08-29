Россиянин Самсонов вошел в пятерку лучших молодых игроков "Вашингтона" по версии НХЛ

ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский вратарь 19-летний Илья Самсонов занял четвертое место в рейтинге лучших молодых игроков системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", ежегодно составляемом экспертами НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года был выбран "Кэпиталз" на драфте НХЛ 2015 года в под общим 22-м номером. В минувшем сезоне хоккеист провел за магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" 19 матчей, отразив 357 бросков из 386.

Первое место в рейтинге занял нападающий чех Якуб Врана, вторым стал канадский защитник Мэдисон Бои, третьим - швейцарский защитник Йонас Зигенталер, на пятом месте расположился американский форвард Рили Барбер.