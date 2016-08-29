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Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит сезон-2016/17 из-за болезни

Спорт
29 августа, 11:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС
Ранее Семеренко сообщала о том, что испытывает проблемы с верхними дыхательными путями и проходит лечение
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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Игр в Сочи в эстафете украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит сезон-2016/17 из-за болезни. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Недавно я долго общался с Валей (Семеренко) по скайпу. Сейчас для нее главное - поправить здоровье, и в ближайшее время она планирует поехать в санаторий в Одессу, - сказал Брынзак. - Но общий настрой - вернуться, чтобы бороться за место в составе команды на Олимпиаду. Только осенью она начнет приводить себя в порядок, чтобы следующей весной вместе с командой приступить к полноценной работе к олимпийскому сезону".

Ранее Семеренко сообщала о том, что испытывает проблемы с верхними дыхательными путями и проходит лечение.

Валентина Семеренко является чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в женской эстафете, а также победителем чемпионата мира в масс-старте 2015 года.

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