Федерация: усиленных мер безопасности на футбольном матче Турция - Россия не будет

Президент ФТР Тарпищев будет переизбираться на новый срокСпорт 29 августа, 13:28
Генпрокуратура РФ: канал прямой коммуникации с бизнесом показал свою эффективностьЭкономика и бизнес 29 августа, 13:28
Москва требует от Киева обеспечить безопасность загранучреждений РФ на УкраинеПолитика 29 августа, 13:25
Более 25 бесхозных захоронений сибирской язвы находится в ЗабайкальеСибирь 29 августа, 13:21
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершеноПроисшествия 29 августа, 13:18
Видеотрансляция пресс-конференции синхронисток сборной РоссииСпорт 29 августа, 13:10
Акционеры Hapag-Lloyd одобрили слияние с UASCТранспорт 29 августа, 13:05
Суд в Москве 31 августа начнет процесс по делу гонщиков на GelandewagenПроисшествия 29 августа, 13:04
День пенсионера отметили в Свердловской областиНовости партнеров 29 августа, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Усиленных мер безопасности на товарищеском футбольном матче между сборными Турции и России, который пройдет 31 августа в Анталье, не будет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Турецкой футбольной федерации.
"Безопасность на стадионе и его территории будут обеспечивать 700 полицейских. В городе будут работать еще 300 представителей правопорядка. Это стандартные нормы для международных футбольных встреч, специального усиления мер безопасности для этого матча не будет", - сообщили в пресс- службе федерации.
Помимо матча со сборной Турции, подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу с командой Ганы 6 сентября на московском стадионе "Локомотив".
Ожидается, что игру посетят около 2 тысяч болельщиков РФ.
"Ожидается, что встречу посетят около двух тысяч российских болельщиков. В Анталье есть российско-турецкий благотворительный фонд. Министерство иностранных дел Турции выделило около сотни билетов для россиян, живущих в Анталье и входящих в этот фонд. По нашим прогнозам всего на матч придут 27-28 тысяч любителей футбола", - сообщили в пресс-службе федерации.