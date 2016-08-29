Федерация: усиленных мер безопасности на футбольном матче Турция - Россия не будет

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Усиленных мер безопасности на товарищеском футбольном матче между сборными Турции и России, который пройдет 31 августа в Анталье, не будет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Турецкой футбольной федерации.

"Безопасность на стадионе и его территории будут обеспечивать 700 полицейских. В городе будут работать еще 300 представителей правопорядка. Это стандартные нормы для международных футбольных встреч, специального усиления мер безопасности для этого матча не будет", - сообщили в пресс- службе федерации.

Помимо матча со сборной Турции, подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу с командой Ганы 6 сентября на московском стадионе "Локомотив".

Ожидается, что игру посетят около 2 тысяч болельщиков РФ.

"Ожидается, что встречу посетят около двух тысяч российских болельщиков. В Анталье есть российско-турецкий благотворительный фонд. Министерство иностранных дел Турции выделило около сотни билетов для россиян, живущих в Анталье и входящих в этот фонд. По нашим прогнозам всего на матч придут 27-28 тысяч любителей футбола", - сообщили в пресс-службе федерации.