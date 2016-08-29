Видеотрансляция пресс-конференции синхронисток сборной России

В ТАСС проходит пресс-конференция тренеров и спортсменок сборной России по синхронному плаванию.

Об итогах выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, выступлении на Играх-2016, а также планах на будущее рассказывают и.о. президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, вице-президент федерации, главный тренер национальной команды Татьяна Покровская, пятикратные олимпийские чемпионки, знаменосцы сборной России на церемонии закрытия Олимпиады Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, а также их тренер Татьяна Данченко.

Исполняющий обязанности главы Федерации синхронного плавания России отметил поблагодарил министра спорта РФ Виталия Мутко и главу Олимпийского комитета России Александра Жукова за помощь и поддержку в допуске на Олимпиаду.

"Все помнят, какая атака была со стороны СМИ на команду России перед Олимпиадой, - сказал Власенко. - И первыми федерациями, которым было разрешено выступить в Рио, стали наши федерации по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Я хочу поблагодарить Виталия Мутко и Александра Жукова за огромную работу, которую они проделали для этого. Олимпиада в Рио стала самой агрессивной для сборной России в истории, но мы с честью прошли этот путь".

"Эти медали - не то что золотые, а я даже не знаю, как их назвать после того, что команда пережила", - подчеркнул он, говоря об успехе российских синхронисток.

Главный тренер национальной команды Татьяна Покровская призналась, что волновалась перед выступлением подопечных в Рио-де-Жанейро. Она отметила, что нервничала бы, даже если бы выступление было "на первенстве Москвы".

Покровская в шутку назвала Наталью Ищенко и Светлану Ромашину "монстрами", говоря о том что синхронистки сумели быстро перестроиться с выступления в дуэте на групповые упражнения.

Также тренер рассказала о будущем пятикратных олимпийских чемпионок.

Наставник олимпийских чемпионок отметила, что при подготовке к Олимпийским играм российским синхронисткам пришлось столкнуться с климатическими проблемами и не самым идеальным состоянием воды в тренировочном бассейне.

"Срывов тренировочного процесса не было", - подчеркнула Покровская.

Главный тренер сборной России отметила, что ее тревожило возможное предвзятое судейство на Олимпиаде.

"Девочки знают, что я всегда переживаю, а в этот раз еще тревожило отношение к России судей, но надо отдать должное, что никаких провокаций не было, к нам относились как к лидерам, говорили, что мы с другой планеты", - сказала она.

Тренер дуэта олимпийских чемпионок Татьяна Данченко призналась, что основной проблемой был выбор образа для выступления на Олимпийских играх.

"Когда остановились на русалках, дело было за малым - натренировать и отшлифовать элементы", - сказала она, отвечая на вопрос одного из пользователей социальных сетей.

Светлана Ромашина, опоздавшая к началу пресс-конференции, извинилась перед собравшимися журналистами.

"Подаренный автомобиль занимает много времени", - сказала она с улыбкой.

Отвечая на вопрос о продолжении карьеры, Ромашина с улыбкой сказала, что ей хочется заплакать от мысли о том, что снова придется залезть в воду.

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