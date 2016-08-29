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Видеотрансляция пресс-конференции синхронисток сборной России

Спорт
29 августа, 13:10 дата обновления: 29 августа, 13:42 UTC+3
Пятикратные олимпийские чемпионки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина - о выступлении на Играх-2016 и планах на будущее
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В ТАСС проходит пресс-конференция тренеров и спортсменок сборной России по синхронному плаванию.

Об итогах выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, выступлении на Играх-2016, а также планах на будущее рассказывают и.о. президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, вице-президент федерации, главный тренер национальной команды Татьяна Покровская, пятикратные олимпийские чемпионки, знаменосцы сборной России на церемонии закрытия Олимпиады Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, а также их тренер Татьяна Данченко.

Исполняющий обязанности главы Федерации синхронного плавания России отметил поблагодарил министра спорта РФ Виталия Мутко и главу Олимпийского комитета России Александра Жукова за помощь и поддержку в допуске на Олимпиаду.

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Светлана Ромашина и Наталья Ищенко
© Станислав Красильников/ТАСС

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"Все помнят, какая атака была со стороны СМИ на команду России перед Олимпиадой, - сказал Власенко. - И первыми федерациями, которым было разрешено выступить в Рио, стали наши федерации по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Я хочу поблагодарить Виталия Мутко и Александра Жукова за огромную работу, которую они проделали для этого. Олимпиада в Рио стала самой агрессивной для сборной России в истории, но мы с честью прошли этот путь".

"Эти медали - не то что золотые, а я даже не знаю, как их назвать после того, что команда пережила", - подчеркнул он, говоря об успехе российских синхронисток.

Главный тренер национальной команды Татьяна Покровская призналась, что волновалась перед выступлением подопечных в Рио-де-Жанейро. Она отметила, что нервничала бы, даже если бы выступление было "на первенстве Москвы".

Покровская в шутку назвала Наталью Ищенко и Светлану Ромашину "монстрами", говоря о том что синхронистки сумели быстро перестроиться с выступления в дуэте на групповые упражнения.

Также тренер рассказала о будущем пятикратных олимпийских чемпионок.

Я дала время девочкам до 15 сентября принять решение по поводу продолжения карьеры. Они должны дать мне ответ, после чего можно будет формировать команду Татьяна Покровская главный тренер сборной России по синхронному плаванию

Наставник олимпийских чемпионок отметила, что при подготовке к Олимпийским играм российским синхронисткам пришлось столкнуться с климатическими проблемами и не самым идеальным состоянием воды в тренировочном бассейне.

"Срывов тренировочного процесса не было", - подчеркнула Покровская.

Главный тренер сборной России отметила, что ее тревожило возможное предвзятое судейство на Олимпиаде.

"Девочки знают, что я всегда переживаю, а в этот раз еще тревожило отношение к России судей, но надо отдать должное, что никаких провокаций не было, к нам относились как к лидерам, говорили, что мы с другой планеты", - сказала она.

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Тренер дуэта олимпийских чемпионок Татьяна Данченко призналась, что основной проблемой был выбор образа для выступления на Олимпийских играх.

"Когда остановились на русалках, дело было за малым - натренировать и отшлифовать элементы", - сказала она, отвечая на вопрос одного из пользователей социальных сетей.

Светлана Ромашина, опоздавшая к началу пресс-конференции, извинилась перед собравшимися журналистами.

"Подаренный автомобиль занимает много времени", - сказала она с улыбкой.

Отвечая на вопрос о продолжении карьеры, Ромашина с улыбкой сказала, что ей хочется заплакать от мысли о том, что снова придется залезть в воду.

Олимпиада-2016. Таблица медалей

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