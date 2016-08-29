Еще 10 паралимпийцев РФ подают индивидуальные обращения в МПК о допуске к Играм

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Число паралимпийцев сборной России, подающих индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) с просьбой о допуске к участию в Играх 2016 года, возросло до 33, письма подадут еще 10 атлетов. Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.
"Количество спортсменов, индивидуально обратившихся к МПК с просьбой об участии в Играх в Рио-де-Жанейро сейчас возрастет до 33, - сообщил Митьков. - Мы готовим обращение еще 10 спортсменов, 7 из Ханты-Мансийского автономного округа и 3 из Республики Саха (Якутия)".
В числе спортсменов ХМАО шесть легкоатлетов: Дмитрий Душкин, Анна Пимуткина, Евгений Малых, Олеся Байсарина, Ян Шкулка (все - атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата) и Виталий Телеш (легкая атлетика, спорт слепых), а также Ольга Позднышева (дзюдо спорт слепых). Владимир Балынец (пауэрлифтинг, 49 кг), Степанида Артахинова (стрельба из лука, блочный лук, ST) и Анастасия Диодорова (плавание) представляют Якутию.
Ранее обращения в МПК подали 23 спортсмена, в их числе легкоатлеты Алексей Ашапатов, Маргарита Гончарова, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов, Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, а также Олеся Владыкина (плавание).
26 августа стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) подал в суд Швейцарии апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (КАС) оставить в силе решение МПК о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде 2016 года.
Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде 2016 года. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх в Бразилии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.
МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.