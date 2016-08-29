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Покровская: российские синхронистки до 15 сентября определятся относительно карьеры

Спорт
29 августа, 13:25 UTC+3 МОСКВА Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс
"Они должны дать мне ответ, после чего можно будет формировать команду", - сказала главный тренер национальной команды
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Спортсменки сборной России по синхронному плаванию до 15 сентября должны принять решение по поводу продолжения карьеры по итогам Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС заявила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

"Я дала время девочкам до 15 сентября принять решение по поводу продолжения карьеры, - сказала Покровская. - Они должны дать мне ответ, после чего можно будет формировать команду".

Российские синхронистки Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Гелена Топилина завоевали золото Олимпийских игр 2016 года в группе. Ищенко и Ромашина выиграли золото на Играх в Бразилии в дуэте.

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