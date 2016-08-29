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Президент ФТР Тарпищев будет переизбираться на новый срок

Спорт
29 августа, 13:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Собираюсь ли я переизбираться на пост президента ФТР? Наверное, да, собираюсь", - заявил глава организации
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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шамиль Тарпищев будет переизбираться на пост президента Федерации тенниса России (ФТР). Об этом глава организации рассказал ТАСС.

"Отчетно-выборная конференция пройдет в октябре - во время Кубка Кремля. Она ежегодно проводится в эти сроки, в этот раз она будет отчетно-перевыборная. Собираюсь ли я переизбираться на пост президента ФТР? Наверное, да, собираюсь", - сказал Тарпищев.

Глава ФТР рассказал о вопросах, которые будут обсуждаться на конференции.

"У нас была одобрена концепция развития тенниса до 2030 года, Министерство спорта вернуло нам ее на доработку. Первым делом мы должны будем утвердить ее окончательный вариант. Сейчас концепция в работе, ее надо привести в соответствие со всеми нормативными требованиями. Полтора года как у нас плодотворно работает попечительский совет, сегодня у "верхушки" есть стабильные деньги, если бы не работа попечительского совета, мы бы ничего не выиграли и провалили бы Олимпиаду, это совершенно точно", - считает Тарпищев.

"Частично вопрос решен, на треть", - добавил президент ФТР.

Кубок Кремля пройдет с 15 по 23 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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