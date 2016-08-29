Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники ВЭФ во Владивостоке будут начинать деловой день с гимнастики цигун и ушу

Спорт
29 августа, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
3 сентября все участники ВЭФ смогут проявить себя в семи видах спорта в рамках Дальневосточных корпоративных игр
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке будут начинать деловой день с гимнастики цигун и ушу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

"Восточное звучание спортивной программе ВЭФ придадут утренние практики по цигуну и видам ушу, - рассказал Брюсов. - В целом у форума будет достаточно обширная спортивная программа".

2 и 3 сентября в бухте Аякс пройдут соревнования по парусному спорту. 3 сентября все участники ВЭФ смогут проявить себя в семи видах спорта в рамках Дальневосточных корпоративных игр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама