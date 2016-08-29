Участники ВЭФ во Владивостоке будут начинать деловой день с гимнастики цигун и ушу

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке будут начинать деловой день с гимнастики цигун и ушу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

"Восточное звучание спортивной программе ВЭФ придадут утренние практики по цигуну и видам ушу, - рассказал Брюсов. - В целом у форума будет достаточно обширная спортивная программа".

2 и 3 сентября в бухте Аякс пройдут соревнования по парусному спорту. 3 сентября все участники ВЭФ смогут проявить себя в семи видах спорта в рамках Дальневосточных корпоративных игр.