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Серебряный призер Паралимпиады-2008 Закиев дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спорт
29 августа, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Также четырехлетним дисквалификациям подверглись спортсменки Татьяны Жаворонкова, Ольга Киселева (обе - начиная с 08 июня 2015 года) и Фарит Рахматуллин (с 1 октября 2015 года)
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дисквалифицировала серебряного призера Паралимпийских игр 2008 года пауэрлифтера Айрата Закиева на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно- двигательного аппарата на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации спортсмена Айрата Закиева на четыре года начиная с 22 апреля 2015 года", - говорится в сообщении.

Также четырехлетним дисквалификациям подверглись спортсменки Татьяны Жаворонкова, Ольга Киселева (обе - начиная с 08 июня 2015 года) и Фарит Рахматуллин (с 1 октября 2015 года).

Закиев завоевал серебряную медаль Игр в Пекине в весовой категории до 60 кг.

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