Власенко: Олимпийские игры 2016 года были самыми агрессивными для сборной РФ в истории

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала самой агрессивной и жесткой для сборной России в истории, но команда с честью выдержала испытание. Об этом на пресс- конференции в ТАСС заявил и.о. президента Федерации синхронного плавания России, президент Всероссийской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
"Все помнят, какая атака была со стороны СМИ на команду России перед Олимпиадой, - сказал Власенко. - И первыми федерациями, которым было разрешено выступить в Рио, стали наши федерации по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Я хочу поблагодарить Виталия Мутко и Александра Жукова за огромную работу, которую они проделали для этого. Олимпиада в Рио стала самой агрессивной для сборной России в истории, но мы с честью прошли этот путь".
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали на Играх в Бразилии в соревнованиях дуэтов и групп. "Эти медали - не то что золотые, а я даже не знаю, как их назвать после того, что команда пережила", - подчеркнул Власенко.