Тренер сборной РФ по синхронному плаванию сообщила, что переживала из-за судейства на ОИ

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Возможное предвзятое судейство на олимпийском турнире по синхронному плаванию тревожило главного тренера сборной России Татьяну Покровскую. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.
"Перед Играми было меньше тревог за дуэт, чем за группу, - отметила тренер. - Я по опыту чувствовала, что к дуэту никто не приблизится, а в группе несколько этапов подготовки, плюс в команде были молодые девочки, для которых это был первый олимпийский цикл. Я боялась за них, ведь кто-то мог дрогнуть или еще что-то. И я говорила им - если вы ошибетесь, то это можно списать на неопытность, но тогда что делать Ищенко и Ромашиной, у которых среди золотых вдруг появится серебряная медаль?"
"У нас как будто существует кривое зеркало - нам всегда кажется, что другие лучше. У китайцев, японцев очень хороший уровень, украинцы потихоньку подходят. Наши девочки уважительно относятся к соперникам, это может и подхлестывает. Девочки знают, что я всегда переживаю, а в этот раз еще тревожило отношение к России судей, но надо отдать должное, что никаких провокаций не было, к нам относились как к лидерам, говорили, что мы с другой планеты", - резюмировала Покровская.
На Олимпиаде-2016 российские синхронистки завоевали два золота - в соревнованиях дуэтов и групп. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились 21 августа.