Панельная сессия "Дальний Восток. На пути к трем Олимпиадам" пройдет в рамках ВЭФ

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Панельная сессия "Дальний Восток. На пути к трем Олимпиадам" дебютирует в деловой части программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в ТАСС во время телемоста из Новосибирской области рассказал трехкратный олимпийский чемпион по спортивной борьбе Александр Карелин.

Рио-де-Жанейро передал олимпийскую эстафету Азиатско-Тихоокенаскому региону. Сразу три предстоящие Олимпиады пройдут на Дальнем Востоке - зимние 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), летние 2020 года в Токио (Япония) и зимние 2022 года в Пекине (Китай).

"Мы находимся на пути к трем Олимпиадам, - подчеркнул Карелин. - Поэтому сейчас очень важны те объекты, которые будут построены на Дальнем Востоке России. В том числе антидопинговая служба, уверен, что она нам там понадобится. Также необходимо использовать возможности Дальневосточного федерального университета для подготовки специалистов, которые после этих Олимпиад разъедутся по всей стране".

Карелин уверен, что возможно привлечь на Дальний Восток России и инвесторов. "Возможности широкие, - подчеркнул он. - От инфраструктуры транспорта до инфраструктуры гостеприимства". На сессии "Дальний Восток. На пути к трем Олимпиадам" пойдет речь о том, как использовать новый выбор олимпийских столиц Международным олимпийским комитетом для развития российских территорий.

Дальний Восток России обладает серьезным спортивно-туристическим потенциалом и рядом конкурентных преимуществ перед зарубежными соседями, это и комфортные климатические условия, и экология, логистика, и ценовые преимущества. В советский период Сахалин уже использовался зарубежными странами для подготовки спортсменов к соревнованиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В работе сессии примут участие заместитель министра спорта РФ Павел Колобков, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, помощник генерального секретаря ООН Луис Лурес, Гернот Ляйтнер - генеральный директор компании "Мастерконцепт", работавшей над созданием зимних курортов в Сочи, Юэ Синьой - председатель правления китайского клуба "Куньлунь", дебютировавшего в Континентальной хоккейной лиги, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, представители органов власти субъектов ДФО. Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. На форуме планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.