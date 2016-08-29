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Моряки предоставили военную базу синхронисткам РФ для тренировок перед ОИ

Спорт
29 августа, 13:52 UTC+3 МОСКВА Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс
Ранее сообщалось, что перед стартом Олимпиады вода в олимпийском бассейне, где проходили турниры у прыгунов в воду и синхронисток, изменила цвет и оказалась испорченной
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© EPA/PATRICK B. KRAEMER

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Бразильские моряки предоставили возможность синхронисткам сборной России провести ряд тренировок на военной базе перед стартом Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

"Из-за проблем с олимпийским бассейном, можно сказать, что мы остались без возможностей для тренировок перед стартом Олимпиады, - отметила Покровская. - И тогда я обратилась к бразильцам за помощью. Нам предоставили военно- морскую базу, мы уезжали на остров и тренировались там. Благодаря этому срывов тренировочных занятий перед Играми не было, все шло четко".

Ранее сообщалось, что перед стартом Олимпиады вода в олимпийском бассейне, где проходили турниры у прыгунов в воду и синхронисток, изменила цвет и оказалась испорченной. Организаторы соревнований были вынуждены сменить воду, перекачав новую из тренировочного бассейна.

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