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Призер Паралимпийских игр Олеся Лафина дисквалифицирована на четыре года за допинг

Спорт
29 августа, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Лафина завоевывала серебряные медали Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012) по пауэрлифтингу
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дисквалифицировала двукратного серебряного призера Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Олесю Лафину на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации спортсменки Лафиной Олеси на четыре года, начиная с 18 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

Лафина завоевывала серебряные медали Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012) в весовой категории до 48 кг.

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