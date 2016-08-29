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Покровская: Россия готова к возможному включению соревнований микст-дуэтов в программу ОИ

Спорт
29 августа, 14:36 UTC+3 МОСКВА Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс
"Не знаю насчет включения турнира микст-дуэтов в программу Олимпиады-2020, потому что в мире не набирается дуэтов, но Россия уже готова ко всему", - заявила тренер сборной РФ
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Россия уже сейчас готова к перспективе включения соревнований микст-дуэтов в программу олимпийского турнира по синхронному плаванию. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

"Не знаю насчет включения турнира микст-дуэтов в программу Олимпиады-2020, потому что в мире не набирается дуэтов, но Россия уже готова ко всему, - подчеркнула Покровская. - Но есть надежда, что микст-дуэты пойдут третьим видом, хотелось бы, чтобы решили в сторону увеличения числа медалей".

По мнению и.о. президента Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко, турнир микст-дуэтов был включен в программу чемпионата мира-2015 в Казани в пику России. "В пику нам в программу чемпионата мира в Казани были заявлены соревнования микст-дуэтов, - сказал Власенко. - Но Татьяна Покровская нашла Александра Мальцева, была создана прекрасная программа по сложности и тематике".

Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой завоевал золото и серебро чемпионата мира-2015.

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