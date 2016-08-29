Бывший футболист сборной России Роман Широков встретился с волонтерами ЧМ-2018

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков встретился с активистами волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018 года в России, открытого на базе Российского государственного социального университета. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Полузащитник побеседовал с активистами и сотрудниками центра, продемонстрировал несколько футбольных приемов, а также оставил автографы на мячах, которые будут переданы выпускникам футбольных школ.

Во время беседы с футболистом активисты рассказали о своей работе по привлечению и отбору волонтеров на ЧМ-2018.

1 июня в Москве президент России Владимир Путин дал символический старт волонтерской программе чемпионата мира 2018 года в России и Кубка конфедераций 2017 года. Торжественная церемония с участием главы государства прошла в Зеленом театре на ВДНХ. В мероприятии также приняли участие глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, министр спорта РФ Виталий Мутко, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, прославленные футболисты Карлес Пуйоль, Ринат Дасаев и другие.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.