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Гендиректор ФК "Динамо": судьба Погребняка и Бюттнера в команде не ясна

Спорт
29 августа, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"Что касается (Бориса) Ротенберга, он не успел еще восстановиться и соответственно до следующего трансферного окна точно не уйдет", - сказал ТАСС Сергей Сысоев
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Нападающий "Динамо" Павел Погребняк

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Борис Ротенберг не покинет команду в текущее трансферное окно, вопрос с возможным уходом нападающего Павла Погребняка и защитника Александера Бюттнера открыт. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Сергей Сысоев.

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"Решения по Погребняку и Бюттнеру еще нет, все в стадии обсуждения. Что касается Ротенберга, он не успел еще восстановиться и соответственно до следующего трансферного окна точно не уйдет", - сказал он.

Ротенберг не принимает участие в официальных матчах с мая из-за повреждения колена. Ранее агент 30-летнего игрока Дмитрий Селюк сообщил ТАСС, что защитник имеет предложение от российского "Ростова", в котором он выступал в прошлом сезоне на правах аренды, и австрийского "Адмира Ваккер".

Ранее Погребняк сообщил ТАСС, что, скорее всего, проведет сезон-2016/17 в "Динамо". Футболист в текущее трансферное окно уже отказался от предложений "Уфы" и "Томи". Он не принял участия еще ни в одной игре за "Динамо" в текущем сезоне Футбольной национальной лиги.

В июле спортивный директор "Динамо" Роман Орещук сказал ТАСС, что 27-летний Бюттнер не хочет выступать за "Динамо" и клуб готов рассмотреть предложения по нему. 19 августа агент игрока Александр Бурсак заявил ТАСС, что ведет переговоры с клубом из Англии и Италии.

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