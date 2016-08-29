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Рим снимет заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году

Спорт
29 августа, 14:58 UTC+3 РИМ РИМ 29, августа. /ТАСС
Избранная два месяца назад мэром столицы Италии Вирджиния Раджи должна объявить о решении выйти из борьбы за проведение Олимпиады 29 августа во время проводов паралимпийцев на Игры в Рио-де-Жанейро
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РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Рим снимет свою заявку на проведение в городе летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает портал Inside the games.

Избранная два месяца назад мэром столицы Италии Вирджиния Раджи должна объявить о решении выйти из борьбы за проведение Олимпиады 29 августа во время проводов паралимпийцев на Игры в Рио-де-Жанейро.

В рамках своей избирательной кампании в начале года Раджи заявляла, что Рим должен сосредоточиться на своих финансовых и экономических нуждах, а не на проведении Олимпийских и Паралимпийских игр.

На данный момент четыре города претендуют на проведение Игр 2024 года: Рим, Будапешт, Париж и Лос-Анджелес.

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